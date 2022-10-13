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大立光前3季每股賺139.37元 已賺贏去年全年

2022/10/13 14:45
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）大立光第3季稅後盈餘新台幣81.42億元，每股盈餘（EPS）61.01元，創12季來新高，毛利率53.7%，低於第2季，主要因產品組合較差，匯兌貢獻34.9億元；累計前3季EPS為139.37元，已賺贏去年全年的139.28元。

大立光今天舉行法人說明會，第3季單季營收134.77億元，年增13%，營業毛利72.37億元，單季毛利率下滑到53.7%，低於第2季的55.82%，也低於去年第3季的59.32%。不過稅後盈餘來到81.42億元，EPS為61.01元，創下12季來最佳表現。

此外，大立光表示，毛利率下滑，主要因音圈馬達比重增加，產品組合較差，另外來自匯兌收益的貢獻達34.9億元。

大立光累計前3季營收332.85億元，年減2%，稅後盈餘186億元，EPS為139.37元，相較去年同期的100.91元成長38%，且已超越去年全年EPS 139.28元。（編輯：楊凱翔）1111013

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