大立光外資目標價 2降1升1不變

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（中央社記者吳家豪台北14日電）光學鏡頭廠大立光第3季每股賺進61.01元，創12季來新高。2家美系外資考量獲利恐受到通路庫存影響，將大立光目標價降至2080元、1900元；日系外資維持目標價2200元，另一家日系外資調升目標價至2220元。

美系外資發布研究報告指出，大立光客戶明年將採用潛望式鏡頭是正面因素，有望挹注明年下半年營收超過新台幣15億元，相當於6%營收占比；但大立光昨天法人說明會也提到通路庫存偏高、手機規格升級有限，考量毛利率將受到影響，因此維持大立光「中立」投資評等，目標價從2100元調降至2080元。

另一家美系外資表示，大立光第3季認列大量匯兌收益，推升整體財報表現。考量音圈馬達（VCM）業務貢獻高於預期，將大立光2023年、2024年營收預估值分別調升6%至528.46億元、517.03億元，但音圈馬達業務增加也將拖累毛利率表現，預估明後年大立光每股盈餘為145.87元、146.16元，與先前看法約略持平，重申「中立」評等，目標價由2200元下修至1900元。

日系外資維持大立光「買進」評等和目標價2200元，儘管近期智慧型手機需求前景不佳，大立光仍有望拿下更多手機鏡頭規格升級的設計專案，包括8片式鏡頭、可變光圈、潛望式鏡頭等。尤其iPhone新機將採用潛望式鏡頭，不僅能提升大立光平均售價，也有助帶動整體手機產業升級規格，預估大立光明後年營業利益將年增10%至16%，優於2020年至2022年的年減12%至28%。

另一家日系外資考量大立光iPhone相關產品占比增加、新台幣貶值、蘋果新機將於明年下半年採用潛望式相機、華為明年手機鏡頭需求攀升等正面因素，將大立光今明後年每股盈餘預估值分別調升20%、8%、10%至180.27元、138.61元、147.97元，看好明後年更多商機來自蘋果及華為業務，將大立光投資評等從「中立」調升至「買進」，目標價由1930元上修到2220元。（編輯：楊凱翔）1111014