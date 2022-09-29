越南推動高科技 許介立：ICT產業鏈建立要快

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電電公會25日首次籌組廠商團赴越南考察，考察團團長、電電公會副理事長許介立（右2）28日抵達海防市。他說，越南招商很積極、動員力強，很像過去的中國大陸，但要盡快建立ICT產業鏈，否則恐錯失機會。中央社記者陳家倫海防攝 111年9月29日

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）電電公會副理事長許介立表示，越南招商態度積極、年輕勞動力充沛，相當吸引台灣ICT業者。然而在當前高競爭環境下，越南若無法在未來4、5年建立起產業鏈恐將錯失機會。

「台灣ICT產業越南投資考察團」25日抵越，這是台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）首次籌組廠商團赴越南考察，越南各單位競相爭取接觸機會，6天要走訪9省市、13個工業區。

考察行程由經濟部工業局指導、許介立擔任團長率領共計10家、近20名台灣ICT（資通訊）產業上下游業者等同行。值得一提的是，除駐越南代表處人員陪同外，越方也派出2名人員全程隨團服務。

越南海防市在2018年美中貿易戰前就是台商在北越地區的投資熱點，許介立28日晚間率團拜訪海防市經濟區管委會（HEZA）並參加交流晚宴。他向中央社表示，過去4天行程下來，越南招商態度很積極，令團員印象深刻。

許介立觀察，越南現在很多地方跟中國大陸經濟要起飛時非常像，包括政府積極度、動員力，但問題還是回到產業鏈上，若越南的產業鏈不能在未來4、5年建立起來，零組件得一直從海外運輸，競爭力還是有差距。

與中國相比，許介立指出，以前台商西進，中國大陸內部各地區競相對台資招手；但越南現在要與眾多新南向國家較量，像是泰國、菲律賓、印度等，若越南無法快點將產業鏈建立起來，機會就會被搶走。

他說，越南年輕勞動力充沛又受中華文化影響，這是優於其他新南向國家之處。此外，越南各省市、工業區招商積極，政策上也青睞高科技產業，對台灣ICT產業而言，選擇多、優惠可能也較多，但業者會持續觀察政策執行力。

越南台商電子產業聯誼會會長、奇力新電子（越南）有限公司副總廖雲煥當天也出席與考察團交流。他表示，6、7年前他們公司到海防投資時，越方給予協助較少，近2、3年越南有很大的改變，招商積極度提高很多。

他觀察，北越地區的台商大多分布在河內周邊省市，而台灣電子業赴越投資有群聚現象，像海防市就有和碩、奇力新、光寶、環旭、瑞軒、仲琦、飛宏等設廠；此外，北江省、北寧省、永福省、河南省也有不少台灣電子廠。

廖雲煥認為，越南每個省市、甚至同一省市不同工業區都有自身優劣勢，海防特色在於有機場、港口，陸運到中國大陸也方便，加上工業區離市區不遠，對外派幹部來說算是一個優點。

但他提醒，不同工業區也有不同的優劣勢，要看廠商本身的需求特性，如投資規模、用地大小、用工人數、運輸量等去評估選擇。

許介立表示，台灣ICT產業之間雖然有競爭，但更多時候是合作的，像是使用同樣的供應鏈製造出不同產品。在一些台廠已在海防建立產業鏈的基礎上，盼未來有更多電電公會會員能在此投資。（編輯：林憬屏）1110929