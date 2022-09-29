潤泰全完成現增185億提高淨值 潤泰新認購35億

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（中央社記者潘智義台北29日電）為提高淨值，避免再受南山人壽淨值變化波及，潤泰全辦理現金增資，並在今天公告實收股款總額新台幣185億元，已全數收足，潤泰新指出，認購其中約35.48億元。

潤泰新說明，原規劃認購潤泰全現金增資新股共45億元，依原對潤泰全持股比例認購約17.48億元，全數認購之外，另以特定人身分約在27.51億元額度內認購增資新股，只認購約17.99億元，合計認購近35.48億元。

受美聯準會（Fed）強勢升息波及，南山人壽今年上半年淨值大降，使透過潤成投控轉投資南山人壽的潤泰全、潤泰新淨值也跟著下降；其中潤泰全第2季每股淨值低於票面10元，一度面臨股票無法信用交易，甚至若再降則面臨下市的壓力；但透過變更會計政策，已讓每股淨值上升。為有效解決因轉投資南山人壽，造成淨值大減的問題，潤泰全辦理現金增資，提高淨值。

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潤泰新解釋，潤泰全完成現金增資後，每股淨值將可來到25元左右，先前因南山人壽淨值大減，連帶使淨值大降的壓力解除；至於潤泰新也可解除轉投資潤泰全的淨值變化壓力。

不過，潤泰新坦言，以最壞的情況來推論，若轉投資南山人壽淨值再大降，加上潤泰新第4季除權，則最多就是每股淨值低於10元，絕不可能低於5元，但其實低於10元的機率也很低；且屆時利率可望回升，等正式繳交財務報告時，每股淨值也會高於10元。（編輯：楊凱翔）1110929