數位部秀台灣雲市集推動成果 3.2萬家企業響應
2022/9/29 17:24（9/29 18:46 更新）
數位發展部數位產業署29日舉行「台灣雲市集推動成果記者會」，盼帶動更多中小企業進行數位轉型。圖為數位部政務次長李懷仁（前排右3）與數位產業署副署長胡貝蒂（前排左3）。（數位產業署提供） 中央社記者蘇思云傳真 111年9月29日
（中央社記者蘇思云台北29日電）數位部數位產業署今天舉行「台灣雲市集推動成果記者會」，數位產業署表示，截至8月底止，已超過3.2萬家企業選購台灣雲市集上架的雲端軟體，每家企業最高補助新台幣3萬元點數優惠。
數位產業署發布新聞稿表示，為協助中小微型企業數位轉型，「台灣雲市集」一站式平台在去年7月1日正式上線。企業選購台灣雲市集上架的雲端軟體，「您付一半、政府幫您付一半」，每家企業最高補助新台幣3萬元點數優惠，讓更多中小企業跨出數位轉型的第一步。
根據統計，目前超過3.2萬家中小企業採用訂閱式雲端軟體，其中以企業規模9人以下占85.74%最多。在產業類別上，批發及零售業占37.8%，住宿及餐飲業占32.6%，顯示受疫情影響，批發及零售業與住宿及餐飲業最積極參與數位轉型。
目前「台灣雲市集」有15類雲端解決方案，包含行銷推廣、開店平台、雲端收銀（POS）、行動支付等雲端軟體等。
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數位產業署表示，今天現場示範案例展示廠商有雪王食品行，廠商透過點點全球股份有限公司的「（快一點）LINE點餐客戶服務系統」，用LINE來快速點餐，讓訂餐不漏接且方便出餐。
此外，博仁堂食品有限公司從中藥行轉型加入藥膳湯品、養生茶飲等多元化經營，因為使用益欣資訊股份有限公司的「單店雲端進銷存系統」，使得中藥藥材跟食材的銷售情形可以即時掌握。（編輯：翟思嘉）1110929
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