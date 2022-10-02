印度台商：放眼內需 品質與交貨期為切入契機

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（中央社記者林行健新德里2日專電）班加羅爾地區台灣商會會長陳木騰表示，台商在印度發展的機會大於在中國，可放眼內需市場而非局限於代工，而產品品質以及交貨期都是台商切入印度的契機。

印度人口多達14億，內需市場龐大，經濟規模最近超越前宗主國英國，成為全球第5大經濟體，發展前景亮麗，被廣泛認為可望取代中國成為新的消費市場和製造中心。

班加羅爾（Bengaluru）台灣商會會長陳木騰今天向中央社記者說，印度人口以及可用土地面積都與中國相當，擁有龐大市場機會，就內需市場而言，台商在印度的發展機會應是大於中國。

他說，消費產業如賣場，已嗅出外資搶灘印度的氣息，目前以阿布達比的LULU、瑞典的宜家家居為最熱門。

陳木騰也觀察到，中資企業投入印度正是看上印度內需市場，而台資則一直以代工為主，切入印度消費市場的廠家相對較少，這是比較可惜的地方。此外，台灣中小企業或許是因為資金和管理人才的欠缺，對進軍印度相對保守。

2019年首度踏上印度土地的陳木騰認為，印度產業以貿易為骨幹，除主要印度大型集團外，中小企業供應鏈尚難滿足外商在品質、交貨期上的要求，這正是台商切入印度的機會。

對於有意進軍印度的台商，陳木騰建議，印度擁有5000年的歷史，不論在宗教、文化、財務、稅則和廠房土地投資等方面，都形成自己的一套系統，台商需審慎瞭解與評估，因此派駐印度幹部的經營與管理經驗很重要。

他說：「印度的產業大環境非同1990年的中國，在語言溝通、宗教、文化上的差異很大，在切入印度市場之前須多方了解，能降低投資成本與時間。」

同時，陳木騰也介紹了印度重要產業的現況。他說，印度電子產業以外資為主，其中以手機生產為重點，如台資鴻海、緯創資通和剛加入的和碩聯合科技；中資則以聞泰科技、Oppo、 VIVO、傳音等為代表。

太陽光逆變器則以中資陽光電源、特變電工、上能電氣和台資台達為主，台達並已在印度打造3萬5000人規模的工廠，供應印度和全球交換電源。

他說，外資電子產業目前是以坦米爾那都省（Tamil Nadu）為主要生產基地，安德拉省（Andhra Pradesh）則有急起直追之勢。

汽車工業則以日本鈴木、豐田及供應鏈為代表，近年韓國現代、起亞開始瓜分印度汽車市場；中國以MG品牌切入也有收穫，電動車則是今年熱門的商品，台達已切入充電樁市場。

由於汽車、航太及耐用消費品產業之需求日增，印度工具機產業市場深具潛力，印度工具機2019年生產排行全球第12位、消費為全球第7位，是全球工具機產業重要市場之一。

陳木騰說，外資正紛紛進入分食工具機大餅，台灣方面已有友嘉集團在班加羅爾設立生產據點。（編輯：黃自強）1111002