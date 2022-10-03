台船攜台蝕打造太陽能發電設備 第2期估年底建置

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台船公司3日表示，為響應政府綠能政策，履行用電大戶義務，委託子公司台船防蝕設計規劃建置的第1期太陽能再生能源發電設備已完工。圖為已完工的太陽能設備。（台船提供）中央社記者賴言曦傳真 111年10月3日

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台船公司表示，為響應政府綠能政策，履行用電大戶義務，委託子公司台船防蝕設計規劃建置的第1期太陽能再生能源發電設備已完工，預估可發電量為500.25KW，第2期則已規劃完成，預計今年底投入建置。

台船今天透過新聞稿表示，為落實綠能本土化，第1期建置設備的太陽能模組及變流器（Inverter）皆為國產化產品，而目前已完工的第1期太陽能發電設備光電模組共1472片，為屋外形式，

台船指出，變流器則有防水、防塵功能，與台電饋線併聯發電，具備多組最大功率追蹤輸入功能，且變流器的交流配電盤設計也符合屋內線路裝置規則及屋外供電線路裝置規則。

台船提到，支撐架連結組及監測系統的設計方面則考量到港邊地理環境，可抗風力為每10分鐘平均風速47.5m/s（公尺秒），材質採用抗腐蝕及不鏽鋼材質，PR（性能比）為70%±10%。

台船指出，目前第2期用電大戶太陽能再生能源發電設備已經規劃完成，預估發電量為640KW，且同樣委託台船防蝕進行，預計今年底投入建置。（編輯：郭無患）1111003