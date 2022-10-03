記憶體廠減產 集邦：NAND Flash明年下半年跌價收斂

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（中央社記者張建中台北3日電）記憶體廠美光及鎧俠陸續宣布減產，市調機構集邦科技預期，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）庫存壓力可望在2023年第2季緩解，價格跌幅預計在2023下半年出現收斂。

集邦科技表示，自2021年第4季起受部分消費電子需求走弱影響，記憶體價格進入下跌走勢。加上高通膨、俄烏戰事與防疫封控的衝擊，需求旺季不旺，庫存壓力已由買方端延伸至供應商。

美光（Micron）為此於上週宣告減產動態隨機存取記憶體（DRAM）與NAND Flash，鎧俠（Kioxia）也跟進公告自10月起將NAND Flash產能利用率調降30%。

集邦科技指出，因需求保守，DRAM與NAND Flash呈現大幅度供過於求狀態，預期2023年上半年的庫存壓力將持續快速升高。

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集邦科技表示，隨著美光宣布減產，DRAM位元供給成長將低於歷史水準，預期2023年DRAM供過於求比例將自原先預估的11.6%，收斂至低於10%，有助緩解庫存壓力，不過後續仍仰賴更多供應商加入減產行列，才能扭轉明年供需劣勢。

NAND Flash方面，集邦科技指出，隨著美光、鎧俠陸續下修供給位元成長，2023年NAND Flash供過於求比例可望由原先預估的10.1%，下降至5.6%，預期更多供應商因虧損加入減產行列，NAND Flash庫存壓力可望在2023年第2季緩解，價格跌幅在2023年下半年出現收斂。（編輯：趙蔚蘭）1111003