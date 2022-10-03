傳財務危機 瑞信聲明：全然非屬事實

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（中央社記者吳家豪台北3日電）根據金融時報報導，市場盛傳外商瑞士信貸集團恐面臨財務危機。中央社記者透過郵件詢問位於香港的瑞信亞太區公關負責人，並獲中英文正式回應表示，今天媒體臆測瑞信集團出現流動性問題，全然非屬事實，集團擁有強大的資本，且財務穩健、流動性充足，與業內同行相比都處於優勢地位。

瑞信（Credit Suisse）說明，集團普通股權一級資本比率（CET1）及一級槓桿率於過去7年來已大幅強化，分別自11.4%提升至13.5%、自4.5%提升至6.1%。

截至今年第2季末，瑞信的普通股權一級資本比率達到13.5%，位於金融同業前段班；瑞信的一級槓桿率達6.1%，在今年第2季末為同業中最高者。

瑞信指出，在流動性方面，截至今年第2季末，瑞信集團的總體損失吸收能力（TLAC）達969億瑞士法郎（約新台幣3.12兆元），超出瑞士關於持續經營資本（Going Concern）和非持續經營資本（Gone Concern）的要求。

金管會證期局稍早表示，瑞信集團在台灣僅設有台北證券分公司，目前營運如常未受影響；另投信基金投資瑞信曝險僅新台幣6.08億元，影響有限。

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英國「金融時報」（Financial Times）今天披露，瑞士第2大銀行瑞士信貸高層週末致電大客戶、交易對手和投資人，安撫他們對公司流動性和資本部位的疑慮。

根據金融時報的報導，瑞信的信用違約交換（CDS）價差9月30日大幅攀升，凸顯市場投資人的憂心。CDS是償債能力指標，以基點計算；基點愈高，表示公司愈可能無力還債。（編輯：張良知）1111003