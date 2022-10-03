瑞信傳財務危機 金管會：投信基金曝險6億影響有限

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（中央社記者謝方娪台北3日電）外商瑞信集團傳出財務危機，經金管會緊急清查，瑞信集團在台灣僅設有台北證券分公司，目前營運如常未受影響；另投信基金投資瑞信曝險僅新台幣6.08億元，影響有限。

根據金融時報報導，市場盛傳瑞士信貸集團恐面臨財務危機，震撼市場。金管會證期局長張振山今天在立法院財政委員會後接受媒體聯訪表示，目前瑞信在台灣僅設1家券商，規模不大，僅有經紀業務、無承銷，後續會再清查瑞信在台營運相關情形。

證期局表示，經過緊急清查，瑞信目前在台灣設有台北證券分公司，僅經營證券經紀業務及兼營期貨經紀業務，客戶均為法人，且以國內外機構投資人為主。

截至今年8月底，瑞信台北證券分公司證券經紀市占率為1.439%，在全體專營證券商排名第23名、在外資券商排名第6名；期貨經紀市占率為0.06%。

瑞信台北證券分公司今年8月底現金及約當現金共51.26億元，占瑞信台北證券分公司總資產的34.66%，今年前8月自結稅前淨利4.69億元，自有資本適足率2470%、流動比率158%。

證期局指出，經詢問瑞信台北證券分公司，瑞信台北證券分公司表示目前營運如常、未受影響，金管會將持續關注瑞信台北證券分公司財務業務發展情形。

另截至今年8月底，投信基金投資瑞士信貸（credit suisse）有價證券共5檔，金額約6.08億元，占整體投信基金規模4.8兆元的0.01%，影響仍屬有限。（編輯：林克倫）1111003