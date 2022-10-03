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傳瑞信驚爆危機 高層急忙安撫投資人

2022/10/3 17:12
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天披露，瑞士第2大銀行瑞士信貸高層週末致電大客戶、交易對手和投資人，安撫他們對公司流動性和資本部位的疑慮。

而在路透社致電詢問時，瑞士信貸（Credit Suisse）發言人婉拒對英國金融時報的報導發表評論。

根據金融時報的報導，瑞信的信用違約交換（CDS）價差9月30日大幅攀升，凸顯市場投資人的憂心。CDS是償債能力指標，以基點計算；基點愈高，表示公司愈可能無力還債。

根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence），瑞士信貸5年期CDS大幅攀升6個基點，至接近247個基點，創下至少10年來最高水準。

今年伊始時，瑞信CDS為57個基點。

根據金融時報報導，瑞信一名主管駁斥該行和投資人接觸討論可能擴大增資的報導，並堅稱在股價創下新低，以及信評遭降借貸成本攀升的情況下，該行力圖避免這類舉動。

根據路透社30日看到瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）在給員工的備忘錄中表示，該行擁有穩固的資本和流動性。

瑞信上月也表示，該行將檢視資產組合，其中包括潛在處分資產，以及資產銷售。

知情人士告訴路透社，瑞信考慮裁汰約5000人，相當於裁員10%左右，這是其撙節成本計畫的一部分。

這樣的裁員規模凸顯瑞信和新執行長柯納面臨的挑戰。柯納在瑞信爆發一連串醜聞後上任，亟思讓公司恢復穩定。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111003

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