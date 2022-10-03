壽險盼資產重分類解危機 立委提案要金管會先開會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）9月股債震盪加劇，壽險業淨值再探低，為拯救空前淨值危機，有壽險業者盼進行資產重新分類；立法院財政委員會今天通過臨時提案，建請金管會先邀會研基金會、專家學者及壽險公會開會討論。

9月股債震盪，壽險業淨值再探低，更有壽險公司自結淨值已轉負，震撼市場。依照法規規定，若壽險公司連2期（每半年檢視一次）淨值比未達法定3%門檻，必須提出財業務改善計畫，因美國升息腳步未歇，市場預期今年底恐有多家壽險公司淨值比不及格。

面對空前淨值危機，有壽險業者近日提出希望可依會計公報所列「經營模式改變」為由，啟動資產重新分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

不過，此提議引起正反論戰。支持方認為，此方法可解決目前壽險業資產及負債面，無法同步反映升息影響的問題；反對方認為，不應讓壽險業透過美化財報數字粉飾太平。

升息對壽險業衝擊成為今天立法院財政委員會關注焦點，財委會今天通過臨時提案，建請金管會於會計研究發展基金會對此作出解釋前，先邀請會研基金會、專家學者及壽險公會召開會議討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一家壽險公司高層今天晚間受訪指出，現在會計制度下，壽險業資產面評估和負債面評估脫鉤，淨值比數據會誤導大眾，業者盼找解方讓數據可反映現實，讓客戶有比較好的指標可了解公司實際經營情形。

這名高層說，現在有2種方向，第一種是資產重新分類，降低債券放在OCI項下比重，第二種是同步試算接軌IFRS 17、即資產及負債面同步反映升息的淨值比數據；2種方向都是讓資產和負債面盡量匹配、不脫鉤，以解決壽險業目前淨值無法如實反映的問題。（編輯：林克倫）1111003