迎疫後復甦商機 桃機攜手研勤打造智慧旅運

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（中央社記者江明晏台北4日電）桃園機場攜手研勤科技、華電聯網、研鼎智能推動「5G 智慧旅運空間服務實證計畫」，藉由5G導入科技智慧應用服務方案，提升機場效率與服務，迎接疫後復甦商機。

桃園機場公司響應交通部「5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，攜手台北市電腦商業同業公會、研勤科技、華電聯網以及研鼎智能等單位及企業推動「5G 智慧旅運空間服務實證計畫」。

桃機公司表示，桃機積極借助數位科技提升營運效率與旅客服務品質，去年12月開始試辦 One ID 臉部辨識系統，方便旅客通關與登機，未來將繼續推動5G專網應用合作。

桃機說明，本次計畫藉由研勤科技集團在人工智慧與數位地圖等領域實力，辦理旅客服務車（Automotive Courtesy Electric Carts）自駕服務系統及無人清消機器人系統等創新試驗。

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研勤科技董事長簡良益表示，藉由集團所擅長數位圖資、定位等技術，結合近年積極發展的AI影像辨識及語音辨識等相關技術，將能使5G智慧旅運空間服務有更深入精緻且樣貌多變的科技化發展。

桃機公司副總經理李俊德表示，自動化服務不僅可緩解桃機公司面對疫後旅遊運輸復甦所可能產生維運人力短缺問題，無人載具上各式感測器所蒐集的環境數據，更可透過 5G 電信專網即時傳輸，方便工作人員掌握航廈狀況、增加巡檢效率、提升機場安全及營運效率，未來更期待桃機場域所發展出的５Ｇ智慧旅運相關應用有效輸出國際。（編輯：郭無患）1111004