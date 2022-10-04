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高階版iPhone 14助攻 鴻海9月營收8223億元創高

2022/10/4 16:00
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海受惠高階版的iPhone 14 Pro和Pro Max熱銷，9月自結合併營收衝上新台幣8223億元，創歷史單月新高；第3季營收達1兆7463億元，創同期新高。展望第4季，鴻海審慎樂觀。

鴻海提前在今天公布9月自結合併營收達8223.23億元，較8月4489.06億元大增83.18%，比去年同期5857.31億元增加40.39%，創歷史單月新高，優於預期。

從4大產品線來看，鴻海表示，主要是受惠9月新品發布，量產順利，消費智能產品與8月相比強勁成長，是9月集團營收成長主要來源。法人指出，主要是蘋果高階版iPhone 14 Pro和Pro Max市場熱銷，鴻海作為獨家組裝代工夥伴受惠。

鴻海也指出，9月雲端網路產品伺服器產品出貨增加，較8月和去年同期均強勁成長雙位數百分點；至於電腦終端產品，雖然中國大陸9月持續因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控，但整體對營運影響不大，較8月仍顯著成長；元件及其他產品類別受惠消費智能產品零組件出貨增加，與8月相比也有顯著成長。

第3季鴻海自結合併營收1兆7463億元，較第2季1兆5098.1億元增加15.62%，比去年同期1兆4057.68億元成長24.4%，也創同期新高。

觀察4大產品線，鴻海指出，消費智能產品、元件及其他產品及電腦終端產品均較第2季成長雙位數百分點，雲端網路產品也有顯著成長。

若與去年同期相比，鴻海第3季消費智能產品及雲端網路產品有強勁雙位數百分點年成長，電腦終端產品、元件及其他產品也有顯著成長。

累計今年前3季鴻海自結合併營收4兆6649.34億元，較去年同期4兆1042.65億元成長13.66%，也創同期新高。

鴻海指出，今年前9月雲端網路產品、消費智能產品均較去年同期成長雙位數百分點，電腦終端產品、元件及其他產品也有顯著成長。

鴻海將於11月10日舉行第3季法人說明會，展望第4季，鴻海表示審慎樂觀，但仍需要密切觀察整體需求、通膨、疫情與供應鏈的後續變化；展望全年，鴻海表示與8月法說會說明相同，預期將由原先的大致持平，上調為成長。（編輯：楊蘭軒）1111004

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