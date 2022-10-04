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基富通證券轉虧為盈 樂喊開始繳稅

2022/10/4 16:18
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（中央社記者潘智義台北4日電）台灣集中保管結算所及基富通證券董事長朱漢強今天表示，基富通證券成立6年，不但把前4年虧損打平，現在終於可以大聲說「今年基富通證券要繳稅了」。

朱漢強指出，雖然前4年虧損，每天開門就虧新台幣200多萬元，每個營業日平均虧300多萬元，但第5年由虧轉盈，第6年有比較不錯的獲利。

基富通證券總經理王浩宇說明，基富通基金平台客戶已經突破23萬人，年增8.5%，其中40歲以下占40%，代表年輕人及早理財規劃。

王浩宇指出，基富通基金平台深耕境內基金市場有成，目前基金存量約842億元，境內基金占比突破4成，累積投資金額達2125億元，其中定期定額占46.8%；再細分基金類別，股票型基金約5成、債券與平衡型基金各占5成。

推廣提前做退休準備部分，王浩宇強調，退休約定契約突破1.37億元，參與的基金業者手續費都降至1%以內。

朱漢強直言，今年近幾個月大環境比較特別，但業績不比去年差，獲利可期，盼成為基金超市、百貨，理財平台，努力實現普惠金融。

他開玩笑說，就像媒體說的，基富通成立6週年，即將「從小學邁入國中」，現階段協助主管機關做好投資人教育推廣，邁入第2個6年，特別強調科技、人性、負責任、要做好基金市場領航員，基金產業的守護者，永續經營。

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他強調，將不斷創新，發揮韌性，實現普惠金融，科技始終來自人性，基富通要做好基金百貨超市，成為資金的守護者，永續守護第2個6年，將透過系統改造基富通基金平台，並規劃明年7月推出app，優化資訊功能，建構大數據。

他指出，將持續協助主管機關，做好投資人教育推廣，深耕定期定額，包括投資定期定額、教育推廣定期定額、公益活動也定期定額。另外，境內基金集中清算平台將在明年6月上路。（編輯：趙蔚蘭）1111004

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