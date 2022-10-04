中華電雙平台轉播世足賽 估可帶進20萬新用戶

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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信董事長謝繼茂今天宣布，MOD、Hami Video將提供世足賽完整轉播，預估將有百萬人同時線上觀賞，Hami Video觀看人數將比東京奧運更成長3倍，帶進約20萬的MOD和OTT新用戶。

全球矚目的2022年FIFA卡達世界盃足球賽即將登場，中華電MOD、Hami Video提供64場賽事完整轉播，並提供世足AR轉播、多元觀賽體驗（多視角、回看、多螢），以及嘻哈天團頑童MJ116與金曲組合動力火車擔綱的巨星中場秀等內容。

中華電說明，本次首度推出Hami video「全球大禮包」，暢看運動館150天，開賽後還可以使用世足AR，並祭出特斯拉百萬車輛抽獎，這也是中華電首度把一個賽事單獨規劃出來做銷售。

謝繼茂表示，中華電信自2010年開始轉播世界盃足球賽，連續第4次取得轉播權；中華電說明，從轉播地卡達透過衛星、電路、海纜等陸海空多種方式轉播訊號，且多視角意味著頻寬準備必須相當龐大，中華電已備妥相關計畫，預計能讓百萬人同時線上觀賞，較東京奧運轉播時倍增。

中華電去年東京奧運期間收視創下佳績，MOD全頻道接觸人次達7600萬新高，創下開播以來新紀錄；而OTT- Hami Video總瀏覽量（page view）更創下破2.7億次的紀錄，Hami Video觀看人數一舉突破730萬人次，坐穩台灣OTT霸主地位。

中華電表示，這次轉播世足Hami Video觀看人數預估將一舉成長3倍，也就是達到近2200萬人次；透過世足賽的拉抬，將能帶進MOD和OTT新用戶數增加20萬，估計來到290萬戶至300萬戶的規模。

在廣告業務方面，中華電分享，MOD轉播東京奧運時，廣告銷售非常熱，今年世足賽轉播也有非常好的成績，超越去年奧運廣告量，估計可成長1.2倍。

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本屆世足中華電信MOD、Hami Video，自11月20日開幕起，將獨家完整轉播64場賽事，除了有AR轉播，還提供8個不同視角（1個主視角+7個特殊視角）。其中，Hami Video的2022世足AR服務，透過手持裝置，可結合賽事分析、關鍵時刻集錦VOD、3D 球員投像等功能，以及於東京奥運首度採用、吸引上百萬流量的專屬MOD熱點回看功能。

另外，MOD除了體育賽事轉播，中華電也積極投資國內本土影劇，先前投資的「孟婆客棧」入圍4項金鐘獎、台劇「我願意」也有收視佳績；另外「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版將會在今年春節上映。中華電表示，未來會在本土內容投資上加大力道，「中華電過去在影視投資經驗較少，會相對謹慎，接著會越來越大步」。（編輯：張良知）1111004