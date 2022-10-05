台灣巴西經濟聯席會議 睽違6年舉辦

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）睽違6年，台灣與巴西第13屆經濟聯席會議4日透過巴西線上結合台北實體方式舉辦，邀請台巴對半導體及智慧城市產業領域熟悉的業界領袖與專家簡報。

會議由中華民國國際經濟合作協會常務理事蔡榮騰及巴西全國工業總會（CNI）產業發展處處長馮賽卡（Renato da Fonseca）共同主持，由經濟部國際貿易局副局長李冠志及巴西駐台商務辦事處副處長古尼雅（Sérgio Cunha）致詞，各方代表肯定疫情後復辦此會議的精神。

本屆會議聚焦「半導體」及「智慧城市」議題，邀請台巴對此產業領域熟悉的業界領袖與專家簡報。

「半導體」由國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、巴西半導體協會主席努尼斯（Rogério Nunes）及全國電動車製造協會主席雷特（Marcio de Lima Leite）主講，雙方認為巴西半導體市場需求潛力大，巴西盼借鏡台灣科技發展經驗，協助巴西半導體產業發展。

「智慧城市」則由智慧城市公司董事長焦國安及巴西基礎設施協會代表阿瓦倫加（Antonio Alvarenga）分別簡報台灣智慧城市各項發展成果、巴西公私聯盟合作及智慧路燈商機，雙方期望透過持續商機分享、交流及合作，共創台巴智慧產業合作雙贏。

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為擴大會議成效，駐巴西代表處邀巴西經濟部、科技部、州政府官員、國會政界以及理念相近國家駐巴西大使館代表、工商會及企業人士與會。

出席貴賓包括中華民國外交部及經濟部代表、駐巴西代表溫曜禎、日本駐巴西大使館公使中野大輔（Daisuke Nakan）、巴西科技部科技暨數位創新局長米格爾（Henrique de Oliveira Miguel）、經濟部工商暨服務發展局長魯士度沙（Glenda Lustosa）、經濟部綠色經濟小組副主秘賽爾斯（José Ricardo Ramos Sales）、巴西利亞商會會長布里特斯（Fernando Brites）、神通科技副總經理丘金勝及巴西台灣商會會長蔡逢興等，超過120人與會。（編輯：馮昭）1111005