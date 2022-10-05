美股續飆 台股須站回月線放量才能扭轉空方趨勢

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）美股2個交易日飆漲千餘點，站回3萬點大關，甫站回5日線13460點的台股仍陷空方趨勢中，分析師表示，台股要擺脫跌勢，除需站回月線14198點外，量能也需要適時擴大。

美債殖利率下滑，促使投資人再度寄望聯準會放慢升息腳步，美股延續漲勢，3大指數開高走高，道瓊工業指數4日終場大漲825.43點，漲幅2.8%，收在30316.32點。標準普爾500指數勁揚112.5點，漲幅3.06%，收在3790.93點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲360.98點，漲幅3.34%，收在11176.41點。

分析師指出，在美股止穩之下，台北股市4日開高走高，收盤漲276.04點，為13576.52點，漲幅2.08%，成交金額新台幣1812.94億元。但量能卻有愈縮愈小的跡象，不利反彈力道延續，且外資在連9賣後首見買超，買超動作能否延續，內資是否持續進場，都牽動台股反彈走勢能走多久。

法人也認為，從技術面觀察，台股仍未能擺脫空方格局陰影，除了月線壓力必須盡速克服外，成交值可否重回2000億元以上，也暗示著人氣是否有回籠跡象。（編輯：郭無患）1111005