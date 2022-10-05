餐飲商機復甦 築間第3季營收翻倍創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）疫情趨緩，餐飲市場反轉復甦，目標明年底興櫃的築間餐飲集團營收寫佳績，受惠展店效益，第3季營收達新台幣12.4億元，年增102%，創單季新高，年底前估再展店30家，集團也將於明年起調升起薪。

築間餐飲集團今天發布業績，繼2022年上半年營收超過新台幣19億元後，第3季持續開紅盤，單季總營業額為12.4億元，較去年同期的6.2億元，寫下年增率102%的成績，創集團單季歷史新高。

築間指出，旗下燒肉品牌燒肉Smile、本格和牛燒肉放題適逢中秋燒肉檔期，推出外帶燒肉組加持吸客，加上門市連假訂位全滿，受惠節慶商機，雙品牌相較去年第3季，成長118%。

累計今年前9月，築間累積總營業額約31.75億元，今年力拚45億元目標達陣，受惠前9月已展店30家，目前展店總數已達127家，第4季將進入秋涼冬寒的餐飲旺季，帶動火、烤商機，加上政府宣布10月13日起入境「0+7」政策鬆綁，大幅提升外出用餐意願。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

築間預計年底前再展店30家，總數預估突破150家以上，除了中部地區外還有宜蘭、雙北、桃園、竹北、台南及高雄等，其中「築間幸福鍋物」品牌預計今年將開幕第100家門店，是集團成長軌道中重要的引擎之一，持續為第4季增添強勁營運助力。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，展店數及營收皆創集團新高，更宣布，明年1月1日起，集團基本起薪調漲為3萬2000元起，店主管則調漲為4萬8800元起，集團目前員工約達2800人，今年預計將突破3000人，將再招募500人以上的職缺，包含店長、儲備幹部和基層服務人員。（編輯：黃國倫）1111005