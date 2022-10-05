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台股連2日強彈 法人：短期可望區間打底

2022/10/5 20:29
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）10月前兩個交易日美股四大指數強勢反彈，台股也由台積電領軍連2日大漲，帶動指數重返13800點之上。法人表示，短線賣壓難免，但在金管會抑制空頭措施下，研判台股短期可望區間打底止穩。

台股今天在台積電領軍強彈下，跳空越過10日均線13713點，盤中一度大漲逾300點，尾盤漲幅收斂，終場上漲224.91點，收在13801.43點，漲幅1.66%，成交值新台幣2325.15億元，創下7月22日以來大量，外資連2日呈現買超。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，美股大漲也拉抬台灣電子股行情，這波台股由半導體領軍反攻；而美國經濟數據疲弱，9月ISM製造業指數及8月新增職缺額，雙雙創近兩年半新低，市場預期聯準會升息緊縮政策可能提早退場，吸引資金進駐跌幅已深的科技股。

張正中說明，台股摜破6月低點後，上週五金管會宣布實施提高融券保證金成數及降低借券比率，這是7月宣布國安基金護盤後，再次啟動穩定市場措施；不過隨著投機資金籌碼沉澱、股價大幅修正後投資價值浮現，台股啟動反彈，指數重返13800點之上，短線賣壓難免，研判台股短期可望區間打底止穩。

永豐投信認為，Fed升息循環至年底仍會持續，過去市場遇到次貸危機、歐美債危機、中美貿易戰、新冠疫情等引發全球金融風暴之際，以防禦型標的為主的傳產、金融類股，平均復原天數相較台股大盤來得更快。（編輯：張良知）1111005

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