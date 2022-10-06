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台達電營運動能強 外資送暖股價創波段新高

2022/10/6 13:45
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）台達電在電動汽車電力電子、雲端資料中心、工業、樓宇自動化等布局效益都逐步顯現，外資看好下半年及明年首季營運動能，最新報告中紛紛調高目標價並給以加碼評等，激勵台達電近來股價大漲，創波段新高。

台達電今天延續強勢格局，開高走高，盤中最高來到280元，漲幅逼近4%，寫波段新高，並創下今年1月中以來新高價。終場台達電上漲9元，以278.5元作收，連出第5根長紅棒。

美系外資在最新報告中預估，台達電在電動汽車電力電子方面持續投資將取得成果，到2025年的3年營收複合成長率為48%，達到24億美元；市場低估台達電的潛力，決定將台達電目標價由新台幣326元調高至350元，重申「加碼」評等。

日系外資則看好台達電下半年營運，並預估明年第1季營收將年增20%，重申「買進」評等，目標價維持上看307元。外資5日終結連日賣超台達電，轉為買超約2164張。

台達電表示，第3季將維持過去旺季效應表現，加上電動車部門在缺料緩解下，整體訂單看來維持過去軌跡、一路走高到10月或11月的趨勢不變，下半年比上半年好的目標應可達成。（編輯：楊蘭軒）1111006

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