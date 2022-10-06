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售後維修產品助攻 東陽9月營收創5年同期新高

2022/10/6 14:47
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）汽車零配件廠東陽今天下午公布9月自結合併營收新台幣19億元，創2018年以來同期新高，其中售後維修市場（AM）營收創歷年同期新高。

東陽9月自結合併營收19億元，較8月17.67億元成長7.5%，比去年同期15.01億元成長26.56%，創2018年以來同期新高。

其中東陽9月AM事業自結營收13.07億元，較去年同期成長27%，是歷年同期最高，累計前9月AM自結營收113.15億元，較去年同期成長18%。

東陽原廠委託製造（OEM）事業9月自結營收5.93億元，較去年同期成長25%，前9月自結累計營收46.55億元，較去年同期成長21%。

東陽第3季自結合併營收55.27億元，較第2季54.19億元成長20%，比去年同期44.67億元成長24%，是2019年以來單季次高，也是2018年來同期新高。

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累計今年前9月東陽累計自結合併營收159.7億元，較去年同期134.44億元成長18.79%，東陽指出，積極備貨迎接第4季旺季訂單。

日系外資法人指出，東陽持續受惠北美二手車AM市場強勁拉貨力道，產品售價維持高檔，9月開始東陽在中國OEM工廠已擺脫限電變數影響，預期東陽第4季至明年第1季業績可望逐季成長，第4季業績估逼近57億元，明年第1季業績上看58億元。（編輯：郭無患）1111006

東陽原廠
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