傳瑞信風險增加 國壽債券曝險約350億元

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（中央社記者蘇思云台北7日電）外媒擔憂瑞士信貸危機，國泰金證實子公司國壽持有瑞士信貸債券部位約新台幣350億元；不過，國泰金總經理李長庚指出，目前相關體系比過去透明，預期影響會比2008年來得小。

李長庚今天出席「2022年台灣氣候行動博覽會」開幕活動，會後接受媒體採訪時指出，國泰一直都關注瑞士信貸（Credit Suisse）相關事件發展，因為這不只對瑞信，對全球也是很大衝擊。不過，雖然瑞信的資產規模比過去雷曼兄弟大，但評估瑞信的影響會比2008年、2009年時來得小，主要有2大原因。

李長庚指出，第一，全球中央銀行的協作機制在2008年後持續改善，已經比當年強太多；第二，當時會產生那麼大問題，主要因為當時很多金融資產，整個上下交易網絡並不清楚。

李長庚指出，金融市場最怕不確定性、不知道錢在哪裡出現問題，現在整個體系、政府協作等透明度好很多，所以瑞信雖然本身可能會經歷一些辛苦的過程，但是政府如果了解這個狀況，透明度跟掌握度都夠高，「我認為基本上風險會比（雷曼）當時小」。

李長庚指出，國泰人壽有部份瑞信債券部位，若有必要會依財報準則做減損評估，提列可能的損失準備。

國泰人壽執行副總經理林昭廷告訴中央社記者，國壽持有瑞士信貸債券都是主順位債券，部位約350億元，目前債券評等為投資等級、並未被調降，按照現狀來看，不需要增提預期信用損失等。（編輯：潘羿菁）1111007