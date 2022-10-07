投資台灣再添3案 總投資額破1.8兆大關

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）投資台灣事務所今天再通過3案「中小企業加速投資行動方案」企業，使投資台灣三大方案整體投資額，正式突破新台幣1.8兆元大關，共計創造逾13.9萬個台灣本土就業機會。

投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，通過世唯企業、忠泰商場事業、忠泰滑冰運動3家廠商投資案。

聚氨酯接著劑製造廠世唯企業不只供應國內市場外，也外銷越南、菲律賓及中東等地，其先前為持續積極拓展海外市場，已於109年10月申請第1件中小企業投資方案。

世唯企業這次再投資第2案約1000萬元，在既有雲林斗六廠導入智慧化智慧機械，提升產量並優化製程，且將在廠房屋頂設置太陽能發電系統、汰換舊有柴油鍋爐及回收中水，預期投資完成後，可增加4個國內就業機會。

地產開發商忠泰集團事業跨足建築、文化藝術、餐飲及生活選品，此次透過旗下忠泰商場事業公司及忠泰滑冰運動公司，聯合開發位在台北市大直商圈新商場「忠泰樂生活」，預期將創造逾百個國內就業機會。

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「忠泰樂生活」商場定位從生活風格出發，規劃5大主題區域，引進娛樂、零售、餐飲、體驗及策展空間等，其中6樓將由忠泰滑冰運動公司打造「極光冰廠Aurora ice Rink」，成為全台商場中唯一符合國際標準規格的滑冰場。

投資台灣事務所統計，目前投資台灣三大方案共已帶動1260家企業投資約1兆8005億元，預估創造13萬9240個本國就業機會，後續還有13家企業排隊待審。（編輯：張均懋）1111007