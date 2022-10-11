星宇航空前9月營收13.94億元 客運業績年增217%

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（中央社記者賴言曦台北11日電）星宇航空公告9月營收新台幣2.84億元、月增5%、年增272%。星宇航空累計前9月營收13.94億元，年增150%；其中客運累計營收為7.34億元、年增217%，貨運累計營收5.78億元、年增116%。

針對9月客運營運表現，星宇航空今天透過新聞稿表示，雖然因中央流行疫情指揮中心宣布10月13日起解除入境限制，導致部分訂位轉至10月，但單月營收仍達1.69億元，月增6%、年增584%。

貨運部分，星宇航空指出，雖然受到市場艙位供給增加影響，運價預期將逐漸恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，但適逢A330廣體機加入，帶動9月貨運營收來到1.03億元，月增4%、年增174%。

展望後市，星宇航空表示，客運方面，隨著10月13日起入境免隔離，並取消限團令，放寬每週入境人數等措施，客運旅遊需求回溫，星宇航空10月28日將增闢旅遊航點日本沖繩、札幌，以及復飛越南峴港航線。

另外，今年11月除馬來西亞檳城、菲律賓馬尼拉航線每週3班外，其餘各航點預計穩定增加至每天1班，整體航班數月增近5成。

機隊方面，星宇航空表示，今年9月再引進2架新機後，機隊規模已達10架A321neo及4架A330neo，預計今年底前再交付3架A321neo及2架A350廣體客機，隨著廣體機運力增加，將可依市場需求增加派遣彈性。（編輯：楊蘭軒）1111011