DRAM市況差 南亞科今年資本支出砍逾2成

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（中央社記者張建中新竹11日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）市況超乎預期差，南亞科今天宣布，今年資本支出金額將由原先規劃的新台幣284億元，調降至220億元，降幅約22.5%。

南亞科下午舉行線上法人說明會，總經理李培瑛表示，DRAM市況比預期還差，主要是因為高通膨、升息、俄烏戰爭及中國封控等負面因素，影響全球性總體經濟面臨衰退疑慮。

李培瑛說，第3季DRAM市況非常差，何時能夠好轉，須視通膨、俄烏戰爭，中國封控及經濟情形是否有好轉而定。

李培瑛表示，因應市況變化，2022年資本支出預計由原先規劃的284億元，調降至220億元，降幅約22.5%，其中生產設備資本支出降幅約4成。

南亞科2023年將持續縮減資本支出，規劃以不超過220億元為目標，其中生產設備資本支出相較於2022年將進一步調降逾20%。

李培瑛表示，資本支出調整對於位元產出影響不大，明年位元出貨將視市況而定，若市況不好，將聚焦製程及產品研發。南亞科並無調整產能的計畫，將因應客戶需求，進行產品組合調整。（編輯：張均懋）1111011