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亞德客9月營收同期次高 下半年出貨看保守

2022/10/11 15:53
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天自結9月合併營收新台幣21.23億元，創歷年同期次高。亞德客-KY指出，儘管下半年出貨趨保守，但只是短期影響，需求遞延到未來幾個月或季度。

亞德客-KY自結9月合併營收21.23億元，較8月19.76億元成長7.42%，比去年同期21.64億元微減1.9%。

亞德客-KY指出，9月來自能源與照明設備、電池產業、通用機械及汽車產業出貨有較高成長率，9月接單金額仍高於出貨，單日出貨及接單金額均高於前2個月。

亞德客-KY第3季自結營收60.77億元，較第2季72.22億元下滑15.8%，創6季以來次低，不過是歷史同期次高。

亞德客-KY指出，目前市場需求處於底部，難預測何時可以明顯復甦，短期出貨會受到中國大陸部分城市對COVID-19疫情管控及部分客戶等待地方政府發布獎勵政策細則而延遲出貨，另外部分客戶觀望全球高通膨演變狀況，擴充產能轉趨保守。

累計今年前9月自結營收198.09億元，較去年同期196.32億元微增0.9%。

展望下半年，亞德客-KY指出，出貨轉趨保守，但只是短期影響，需求遞延到未來幾個月或季度。

亞德客-KY先前下修今年業績成長幅度從中高雙位數百分點至高個位數百分點，今年全年營業利益率下調至30%左右。（編輯：張均懋）1111011

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