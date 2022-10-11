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首頁 / 產經

淨值危機有解 保險業可進行金融資產重分類

2022/10/11 16:24
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（中央社記者謝方娪台北11日電）美國猛烈升息，壽險業面臨淨值危機，金管會今天表示，會研基金會已回函提供參考指引，保險業若擬進行金融資產重分類，應依IFRS 9相關規範及會研基金會參考指引辦理，金管會並將要求提列特別盈餘公積。

為打擊通膨，美國今年已大幅升息12碼，且今年底前仍可能持續升息，因台灣尚未接軌IFRS 17，壽險業財報資產及負債面尚未同步反映升息影響，以致壽險業淨值大跌，因此有部分壽險業者提議希望改變管理金融資產的經營模式，一度引起正反論戰。

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金管會今天表示，IFRS 9對重分類訂有原則性規範，會計研究發展基金會提供參考指引，個別公司能否重分類，仍應由公司管理階層與其簽證會計師，共同考量實際對金融資產的管理模式及相關事證進行判斷，管理階層須能清楚解釋經營模式改變的合理性及留存佐證，相關程序及資訊揭露並應依保險法及證券交易法相關規定辦理。

另為維持保險業資本穩健，對於進行金融資產重分類的公司，金管會要求提列特別盈餘公積，避免重分類使分派股利增加。（編輯：黃國倫）1111011

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