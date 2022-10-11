解除淨值轉負危機 南山：10/1開始資產重分類

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（中央社記者謝方娪台北11日電）美國鷹派升息，壽險業面臨空前淨值危機，南山人壽今天晚間發布聲明指出，公司已在9月30日前變更經營模式，遵循IFRS 9規定，資產重分類日為今年10月1日，重分類後，淨值比估可回升至逾5%。

南山人壽今天同步公告自結獲利，受惠新台幣貶值，南山人壽出現匯兌利益，再加上穩定經常性收益，南山人壽自結9月稅後獲利新台幣58.83億元；前9月累計稅後獲利508.82億元。

美國猛烈升息，壽險業面臨淨值蒸發危機，有7家壽險公司9月底自結淨值比低於法定3%門檻，其中南山人壽已轉為負值。有部分壽險業者主張以「金融資產重分類」解套，一度引起立委及壽險同業正反論戰，憂心有粉飾財報疑慮。

金管會今天表示，會計研究發展基金會已回函提供參考指引，保險業若擬進行金融資產重分類，應依IFRS 9相關規範及會研基金會參考指引辦理，金管會並將要求提列特別盈餘公積，避免重分類使分派股利增加。

南山人壽今天晚間發布聲明指出，經金管會保險局洽請會研基金會，壽險業者為因應全球罕見經濟局勢及尚未接軌IFRS 17前，若企業高階管理階層決定變更經營模式，研析後認為符合IFRS 9規定，可進行金融資產重分類。

南山人壽表示，面對全球金融環境劇變，經濟局勢難以預測情況下，公司勢須依經營目的和模式作出必要因應及調整，以期確保對保戶權益及長期承諾，並符合法令規範。

南山人壽說明，已於今年9月30日前變更經營模式，遵循IFRS 9規定，資產重分類日應為今年10月1日，資產重分類後，淨值將不受利率變動產生重大影響，淨值比估計可回升至5%以上。

南山人壽指出，整體財務狀況健全、良好，現金流量充裕，長期清償能力無虞，對全球金融環境劇變進行適切因應措施，可更確保保戶權益不受影響。

南山人壽9月新契約保費達39億元，以傳統型美元商品為銷售主力，加上持續推出符合民眾醫療照護需求商品，短年期醫療險商品同樣有所成長。（編輯：張均懋）1111011