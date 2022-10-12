詮欣獲歐系車廠大幅加單 明年營收看俏

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）連接器廠詮欣電動車接單陸續傳出佳音，繼美系電動車大廠新產品加入出貨後，來自歐系車廠的長單也在近期大幅加單，將推升詮欣車用產品營收比重從今年的個位數，跳升到2025年超越5成，明年營收則看增5成。

詮欣董事長吳連溪表示，電動車大趨勢明確，近來接獲來自歐系大車廠通知調高目標訂單量，調整幅度一口氣拉高7成，加上美系客戶新產品訂單也加入出貨，由於車載連接器認證期相當長，訂單穩定度高，也為詮欣未來5年成長動能加足馬力。

詮欣表示，第2季總體經濟急轉直下，內部重新定調營運目標，從產品組合調整、製程優化及提升高階產品產能下，2022年有信心逆勢突圍、持續成長，2025年來自車載產品的營收貢獻就會突破5成。

詮欣在多年深耕自動駕駛系統（ADAS）、工業用（IPC）及網通（Telecom）類產品，尤其在訊號傳輸類車用連接器已深耕十幾年，在模具、自動機台與產品檢驗分析軟體與測試等相關設備皆已投入相當的資本支出與研發成本，陸續打入全球主要車廠ADAS供應鏈。

詮欣表示，第2季總體經濟急轉直下，內部重新定調營運目標，從產品組合調整、製程優化及提升高階產品產能下，2022年有信心逆勢突圍、持續成長。隨著產品組合優化，獲利動能將跑贏營收。

詮欣9月營收回升到新台幣1.73億元，年增38.37%，月增27.85%；累計前9月營收來到13.99億元，年增18.13%。

展望後勢，詮欣看好在產品組合改善下，第3季毛利率將優於第2季，從目前訂單看來，第4季營收可望優於第3季。在今年整體毛利率持續攀升帶動下，今年全年獲利較去年翻倍成長目標不變。

除了工業用產品訂單持續成長外，由於電動車發展趨勢將在2023年至2025年將進入快速成長期，詮欣在多年深蹲布局下，可望搭上產業列車進入營運跳增期，法人看好詮欣明年整體營收成長動能5成起跳。（編輯：楊凱翔）1111012