晶技自結前9月每股稅前賺9.35元

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）石英元件大廠晶技今天公布自結9月稅前獲利新台幣4.42億元，每股稅前純益1.43元，前9月自結稅前獲利28.95億元，每股稅前純益9.35元。

晶技下午公布9月自結損益，單月合併營收11.47億元，較去年同期14.42億元減少20.5%，單月合併營業利益2.13億元，營益率18.56%，單月稅前獲利約4.42億元，較去年同期成長13%，9月自結每股稅前純益1.43元。

晶技累計今年前9月自結合併營收101.62億元，較去年同期117.55億元減少13.5%，前9月自結營業利益21.59億元，營益率21.25%，較去年同期23.46%減少2.2個百分點，前9月自結稅前獲利28.95億元，較去年同期29.12億元微減0.57%，前9月自結每股稅前純益9.35元。

蘋果（Apple）日前公布供應鏈名單，晶技持續入列，且日本青森縣據點首次曝光。產業人士透露，晶技在當地與日系廠商合作，供應產品切入蘋果iPhone多年。

展望下半年景氣，晶技先前指出旺季不旺、保守對應，下半年業績力拚較上半年持平或是小幅成長，下半年毛利率目標落在36%至38%區間。（編輯：張均懋）1111012