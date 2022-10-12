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若不加強投入資安 童子賢：台灣遲早被「侵門踏戶」

2022/10/12 16:18
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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）和碩董事長童子賢今天表示，台灣無法於全球資安挑戰中置身事外，他呼籲政府、業界共同思考協助中小企業抵禦資安威脅，並強調若不加強投資資安，台灣貿易環境遲早會被對手「侵門踏戶」。

童子賢今天以玉山科技協會理事長身分，出席2022玉山安永科技論壇「邁向數位轉型與智慧化之後 台灣企業資安應變管理與布局關鍵」，致詞時暢談對資安的看法。

童子賢表示，資安挑戰是全球性的，並非台灣能獨自面對的問題，資安不只涉及個資外洩或企業勒索，從國際環境來看，在戰爭或是國家、地區版塊衝撞過程，資訊是提高效率與競爭力的有利工具，因此攻擊資訊設備、工具、軟體或系統結構等節點，是削弱對手的重要手段。

童子賢表示，台灣一直很仰賴貿易，無法關起門後仍有足夠內需市場，因為台灣對外互動愈多，過程中也更需關注資安，若不加強投資資安，台灣的貿易環境遲早會被小至個人駭客、大至競爭對手的團體或國家「侵門踏戶」。

童子賢認為，無論是低科技或高明的手法，他研判過去2年來，台灣至少有近半上市櫃公司都曾面對資安挑戰，其中大型公司有較足夠的資安人員編制。

童子賢分享，他的公司或其所在產業，過去兩年也常面臨有人嘗試「敲門」，這些「敲門」小到以不甚高明的手法入侵網路，大到對企業資料鎖碼以勒索加密貨幣，所幸都很快被擋掉。

童子賢表示，不過台灣有很多中小企業，需要政府、產業等思考，要如何集中力量，協助這些無法獨自應對資安挑戰的企業，聯合抵禦網路勒索與騷擾等資安挑戰。（編輯：潘羿菁）1111012

童子賢
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