國發會：台獲歐盟邀請加入隱私及個資保護聯合宣言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北12日電）台歐合作再跨大步，國發會今天發布新聞稿指出，台灣獲歐盟邀請，已經在10月8日正式加入「隱私及個人資料保護聯合宣言」，共同宣示與印太、歐洲等地區促進可信賴的資料流通。

國發會說明，「隱私及個人資料保護聯合宣言」（Joint Declaration on privacy and the protection of personal data）是由歐盟發起，並由歐盟、澳洲、科摩羅聯盟、印度、日本、模里西斯、紐西蘭、韓國、新加坡、斯里蘭卡於今年2月22日在巴黎舉行的印太合作論壇上共同簽署，台灣、泰國與菲律賓則在今年10月加入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「隱私及個人資料保護聯合宣言」目的是提升個人資料保護及隱私標準、促進國際合作，並以完整規範私部門及公部門的法律框架及政策，落實個資保護核心原則以及個人可行使權利為努力目標；此外，也關注國際傳輸的保障措施、獨立監督機關的監督及有效救濟等議題。

國發會表示，台灣加入這項宣言，能夠藉由此國際合作機制強化與歐洲、印太等地區國家的合作與交流，展現政府推動安全可信賴的個人資料保護與跨境流通環境的決心，進而達到兼顧數位經濟發展與人民權益保障的目標。（編輯：黃國倫）1111012