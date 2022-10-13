誠品東南亞首店落腳吉隆坡 公開設計概念年底開幕

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誠品生活位於東南亞的首家店點「誠品生活吉隆坡」將於今年底在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈The Starhill登場。（誠品提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）誠品生活將在今年底於吉隆坡開出東南亞首店，攜手多家台灣品牌進駐；今天首度公開設計概念，與馬來西亞在地設計品牌合作插畫，呈現多元的經營內容與文化交流。

繼2019年跨出華人社會在日本東京展店，誠品生活東南亞的首家店點「誠品生活吉隆坡」將於今年底在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈的The Starhill登場。

誠品今天發布新聞稿，首度公開誠品生活吉隆坡空間設計概念，以「探索之旅（Voyage of Exploration）」為定位，從義大利作家伊塔羅．卡爾維諾（Italo Calvino）名著「看不見的城市」汲取靈感，打造「拱牆之城」、「漂浮之城」、「波光之城」、「永晝之城」等四大主題城市。

除了有中英馬日多語系書籍及策展，也匯聚創意設計、時尚潮流、藝術展演、咖啡餐飲、手作體驗等多元內容，開幕即規劃人文講座、音樂表演等逾30場藝文活動。

誠品生活吉隆坡也與馬來西亞在地設計品牌「本土幻想」（Loka Made）合作，將台灣誠品書店最經典的綠色提袋、鳥籠燈、各種藝文活動，以及四大主題城市包含拱型紅磚牆、彩色布幔、環形天花等設計元素融入插畫中，呈現誠品生活吉隆坡多元的經營內容與文化交流。

誠品表示，自2012年起，從台灣逐步拓展至香港、蘇州、東京，目前共有45個據點，誠品生活吉隆坡是東南亞首家店點。此次邀請台灣多家品牌共同前往大馬，展現台灣新創設計能量的誠品生活文創平台expo，也將首次在大馬與東南亞民眾見面。

誠品生活吉隆坡並邀請曾為「2022路易威登Objets Nomades傢俱展」規劃展覽空間的建築師蕭博文合作，透過空間設計語彙展現誠品獨有的「場所精神」。

蕭博文表示，「在這四大主題城市內帶著探索的心情出發，讓人想起馬可波羅與忽必烈大汗的相遇及美麗的故事，期望來到這裡的人們能悠遊其中，進而成為故事的參與者」。

誠品說明，誠品生活吉隆坡除了書區規模與誠品敦南店書店相近，蘊藏豐富書籍，四大主題城市內將匯聚台灣及馬來西亞創意設計、潮流時尚、咖啡餐飲等各種生活風格品牌，還有專為親子閱讀打造的獨特兒童館，開幕後將策劃多元主題書展，帶來靜態、動態的閱讀體驗。

誠品生活2019年首次跨出華人社會，以「品牌授權」的方式至日本東京展店，成為台灣文化、觀光、設計推廣舞台，雖然開幕未久即遇疫情挑戰，但今年前8月人流及業績皆已較去年同期成長8成。

誠品東南亞首店與創辦人祖籍金門的YTL楊忠禮集團（YTL Corporation Berhad）合作，插旗吉隆坡武吉免登商圈The Starhill。（編輯：楊蘭軒）1111013