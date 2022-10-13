110年小客車奢侈稅逾35億創高 平均單價近549萬元

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（中央社記者張璦台北13日電）俗稱「奢侈稅」的特種貨物及勞務稅（特銷稅）施行滿10年；財政部統計處指出，民國105年後小客車稅額均占特銷稅8成以上，且110年因前一年航運塞港、晶片短缺致遞延交貨，小客車特銷稅額達新台幣35.2億元高點。

統計處利用海關通關時點的特銷稅額，以特銷稅稅率10%及總車輛數反推平均每車單價，截至去年，各年平均單價介於449至549萬元間，今年1至9月更從110年全年的近549萬元，增加至583萬元，主要受全球供應鏈瓶頸推升成本與售價，以及高階車款需求增加等因素影響。

依特種貨物及勞務稅條例，所謂「特種貨物及勞務稅」，就是針對在台灣境內銷售、產製及進口300萬元以上的小客車、飛機，50萬元以上的家具，及入會權利等貨物或勞務課徵的稅款。

財政部統計處表示，特銷稅自民國100年6月公布施行以來，迄今已滿10年。

觀察特銷稅徵起情形，除開徵首年未滿1年外，101至104年各年實徵淨額均高於40億元，105年起配合房地合一課徵所得稅新制上路，停徵房地特銷稅，因此當年降為28.3億元，其後4年平均25.5億元。

110年，受惠於完稅價格300萬元以上小客車稅款增加，稅收顯著回升至36.2億元；今年累計1至9月實徵淨額26.2億元、年增5.9%，且為105年以來同期最高。

同時，統計處表示，稅制變革影響所及，國內外稅源結構也有所改變，100至104年間，國外稅源約占3至6成，隨105年房地特銷稅停徵，進口特銷稅占比躍升至8成以上。

檢視課徵標的，統計處指出，103至109年間，高單價小客車特銷稅介於21至27億元，110年因前一年航運塞港、晶片短缺致遞延交貨，該年達35.2億元高點、年增 37.1%，今年1至9月為25.1億元，也為歷年同期新高。

占比方面，隨房地產新制上路，105年後以小客車為大宗，各年小客車稅額均占特銷稅8成以上，且108年以來均高於9成5。（編輯：楊蘭軒）1111013