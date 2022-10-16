鴻海Vedanta合資晶圓廠 最快2025年投產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里16日專電）鴻海在印度合作夥伴Vedanta集團的高階主管向中央社表示，雙方合資計劃興建的28奈米12吋晶圓廠料於2025年投入運作，初期產量將為每月4萬顆晶圓，隔年開始全速生產。

鴻海集團與印度跨國企業Vedanta今年稍早宣布將成立合資公司，在印度生產半導體。印度媒體上月中旬曾報導，合資公司與古茶拉底省（Gujarat）地方政府簽署合作備忘錄，將在當地投資約200億美元設廠。

Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar）今天向中央社記者証實，雙方正著眼於在古茶拉底省的多雷拉（Dholera）落腳，第一期預定廠區400英畝，評估作業已完成，幾乎已到「敲定」的階段。

他說：「這將是第一階段電子製造的開始，包括半導體晶片和顯示玻璃（display glass）。」

古茶拉底省是印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉。鴻海與Vedanta合作生產半導體及電動車的消息傳出之後，許多省提出各種優惠措施，爭取前往設廠。

赫巴表示，目前計劃工廠在2025年或2026年投入運作，生產28奈米12吋晶圓，初步每月可產4萬顆，一年後即可全速生產。

他說，28奈米制程已是成熟技術，在半導體晶片裏是最普遍的一種，可應用於資訊通信科技設備、汽車、洗衣機、筆電和手機等，用途相當廣泛。

被問及印度電子產業鏈完整性、水電供應等問題，赫巴答稱，Vedanta是在印度率先擁有無塵室的公司之一，打造無塵室沒有問題，而古茶拉底省也承諾將把水電送到建廠預定地，並提供諸多獎勵與優惠。

產業鏈方面，未來預計將有100多家台灣、台灣、韓國、日本和美國的協力廠商進駐廠區附近，形成聚落。

赫巴今晨在Vedanta主辦一場公益半程馬拉松活動上現身，並接受中央社專訪。

這場半馬主題為「為零飢餓而跑」，赫巴介紹，跑者每跑1公里，Vedanta就提供一餐給需要的民眾，參跑者總里程數已達100萬公里，因此將提供100萬份餐。

印度鴻海集團、中華民國駐印度代表處、貿協德里辦事處人員及多名台廠主管參加了半馬活動。赫巴表示，這是Vedanta 與鴻海緊密夥伴合作的開始，它將改變印度的電子生態鏈的格局，創造數以百萬計的就業機會。

另方面，印度鴻海集團清奈廠區處長陳律道表示：「很榮幸能夠參加此意義非凡的活動，提醒我們身處在後疫情時代，除了關注個人的身心健康，更不能忽略對社會的關懷。」（編輯：黃自強）1111016

鴻海在印度合作夥伴Vedanta集團16日在德里舉辦公益半程馬拉松活動，印度鴻海集團、中華民國駐印度代表處、貿協德里辦事處人員及多名德里台廠主管參加。（鴻海提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年10月16日