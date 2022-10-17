習近平20大報告沒驚喜 港股早盤下跌

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（中央社記者張謙香港17日電）中共總書記習近平昨天在20大發表的報告沒有為香港股市帶來驚喜，港股今早開盤後持續近期的疫態，截至上午10時20分，恆生指數下跌222點或1.34%，報16365點。

對於這次中共召開20大，投資者更感關注的是習近平在報告中會否在防疫政策上有所鬆動，為港股帶來正面刺激，但習近平不但沒有提及任何寬鬆的防疫政策，反而重申動態清零。

近年來，港股在COVID-19疫情、北京整頓創科產業及中美全面博弈等因素影響下，先從25000點水平下跌至19000點水平，最近兩個月再急挫至16000點水平。

在港股如此低迷下，此間分析師及投資者普遍期待習近平在20大報告中會為香港帶來正面訊息，當中最受關注的是北京會否放寬防疫。

近3年來，北京方面高度防疫，至今仍未對香港放寬通關，對港人入境也採取嚴格的檢疫措施，令香港和大陸民眾無法正常往來，香港無論是旅遊、零售及員工到大陸上班都受到嚴重影響。

也因此，香港各界十分期待這次20大的召開可以在防疫方面帶來一些驚喜，但最終習近平還是堅持動態清零，給港人「潑了一盆冷水」。（編輯：周慧盈）1111017