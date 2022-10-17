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六福酒店式商辦動土 瞄準綠建築剛性需求

2022/10/17 10:45（10/17 11:31 更新）
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六福酒店式商辦舉行動土開工典禮，六福旅遊集團董事長莊豐如（右4）、總裁賴振融（左4）等出席，全案預計2026年完工。（六福旅遊集團提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月17日
六福酒店式商辦舉行動土開工典禮，六福旅遊集團董事長莊豐如（右4）、總裁賴振融（左4）等出席，全案預計2026年完工。（六福旅遊集團提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月17日
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（中央社記者江明晏台北17日電）六福旅遊集團旗下六福客棧進行危老重建，規劃興建六福酒店式商辦大樓，今天舉行動土典禮，將取得國外LEED綠建築與WELL健康建築兩大標章，瞄準符合ESG概念的商辦剛性需求。

六福今天發布訊息指出，位處松江南京商圈的六福酒店式商辦，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，預計2026年完工，改建後總樓地板面積將達6350坪，並以環境永續為前提，將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，國內外5大建築標章認證。

六福旅遊集團總裁暨六福開發建設董事長賴振融表示，本案將成為酒店式綠商辦指標，除委託日本營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造，更將取得國外LEED綠建築與WELL健康建築兩大標章，並結合六福酒店式顧問管理的飯店整合性服務。

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展望台灣商辦市場，賴振融進一步指出，未來台北商辦市場將朝M型化發展，頂級商辦剛性需求殷切，市中心及市郊區辦公室租金將逐步拉大，在跨國企業紛紛提出明確的淨零目標後，預期台北將會快速跟上，企業租戶將更重視選擇符合ESG概念的辦公大樓，以符合永續目標。未來外商租借辦公室首重綠建築，綠商辦需求成長，但目前信義計畫區僅3棟大樓擁有LEED標章認證，未來綠建築供應鏈將供不應求。

六福強調，六福酒店式商辦將採新建築工法，以高規格建材打造，呼應全球環保減碳綠色理念，除了建築體設計上兼顧員工健康，更強調人性化的加值服務，透過六福酒店式的物業管理及上千人團隊全力支援，並因應疫情帶來的市場轉變，建構智慧科技、健康概念的新辦公環境。（編輯：潘羿菁）1111017

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