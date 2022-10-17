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工具機市況 外資：中國自動化第4季回溫歐美清淡

2022/10/17 11:42
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）工具機和零配件市況備受關注，外資分析，中國工業自動化需求可望在第4季回溫，不過歐洲和美國市場相對清淡，整體後市仍保守看待。

日本工具機工業會（JMTBA）日前公布9月工具機訂單金額初估1508.2億日圓，年增4.3%，月增8.2%。美系外資法人日前報告分析，中國市場為因應勞動力短缺加速工業自動化進程、以及產業製造資本支出增加，帶動日本工具機海外訂單較國內訂單明顯成長。

觀察工具機市況，外資指出，中國製造業對工具機需求穩健成長，不過歐洲和美國市場對工具機需求相對清淡，預期中國第4季在工業自動化的需求可望較以往季節性略佳，主要是中國政府刺激經濟政策帶動市場訂單從第3季開始浮現，不過整體觀察，目前工具機景氣上行循環已進入最後階段，整體市況可能趨於保守。

觀察傳動元件大廠上銀營運，本土法人日前分析，歐、美、日等市場需求仍在，但營運高峰期已過，工具機和機械應用訂單下滑，半導體和自動化訂單穩健，但客戶下單狀況不若過往熱絡。

從訂單能見度來看，本土法人指出，上銀線性滑軌和滾珠螺桿能見度從先前的2個月至2.5個月，減少至約2 個月，部分線性滑軌訂單僅1.5個月，不過工業用機器人訂單滿載至年底，基礎建設持續帶動大規格線性滑軌需求。

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觀察氣動元件大廠亞德客-KY營運，日系外資法人指出，亞德客-KY訂單出貨比仍大於1，不過外部環境何時回溫仍有待觀察，因應全球通膨，部分客戶對於擴充產能態度謹慎，預期亞德客-KY在能源、照明、電池、通用機械、車用等領域出貨持穩。

亞德客-KY日前指出，出貨轉趨保守，但只是短期影響，需求遞延到未來幾個月或季度。亞德客-KY先前下修今年業績成長幅度為接近10%，今年全年營業利益率下調至30%左右。（編輯：郭無患）1111017

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