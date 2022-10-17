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鴻海旗下富鴻網打造5G XR行動車 推動場域轉型

2022/10/17 18:37
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（中央社記者江明晏台北17日電）為加速5G專頻專網應用服務落地，鴻海集團旗下富鴻網整合5G行動製播服務系統，打造全台首座「可攜、易布署」的5G XR行動車，助力數位發展部推動場域轉型全速運轉。

富鴻網表示，5G XR行動車採用最新通訊技術服務，運用擴展實境（eXtend Reality, XR）融合虛擬及實體世界，發展新型態的展演方式，上週末首次於高雄展覽館登場的六都電競爭霸戰正式啟用，展現5G專頻專網結合文化創意的新服務應用成果。

富鴻網說明，參與本次六都電競爭霸戰5G行動製播服務系統，在數發部及資策會指導下，攜手相關業者嘗試革新、突破舊有框架及技術試驗，透過5G大頻寬、低延遲等特性，整合國產5G方案、高階顯示方案、高畫質網路暨多媒體製播方案等，同時，串接融合數位控制拍攝系統並與擬真XR擴展實境結合，從虛擬內容延伸至現實數位控制拍攝系統，以創建一個身臨其境的虛擬環境，可於現場即時觀看和直接在攝影機中拍攝。（編輯：趙蔚蘭）1111017

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