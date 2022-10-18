嚴陳莉蓮現身鴻海科技日 為納智捷品牌日暖身

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）裕隆集團執行長嚴陳莉蓮今天出席鴻海科技日，為20日納智捷品牌日暖身。今天展出的model B、model C量產版是由裕隆與鴻海合資成立鴻華先進共同合作開發，model C也是納智捷品牌新起點的首款百萬電動車。

鴻海在科技日展示新款電動皮卡Model V與新款跨界休旅Model B，以及量產版Model C，嚴陳莉蓮以策略夥伴身分出席，見證與鴻海集團合作創新的成果，也為20日納智捷品牌新起點發表會暖身，屆時將展出多輛純電產品外，也正式宣布LUXGEN重新再出發，搶先部署純電世代。

Model C掛上LUXGEN嶄新品牌識別的n⁷，是納智捷首款百萬電動車，日前第一波預接單兩天即創下突破1.5萬筆的好成績。納智捷也在鴻海科技日的今天，限時啟動第二波接單。

納智捷預告，考量原物料成本高漲，後續將依全球原物料成本波動，動態調整價格。此波限量預購預料將是能以百萬元內的優惠價格入主n⁷的最後機會。（編輯：楊蘭軒）1111018

鴻海科技日18日在南港展覽館登場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮出席活動，並與LUXGEN n7合影。中央社記者鄭傑文攝 111年10月18日