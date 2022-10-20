台船興建員工住宅案 獲國家建築金質獎

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（中央社記者賴言曦台北20日電）台船公司今天表示，台船考量公司任務需要，為招才、攬才、留才及照顧員工，委託期下100%持股子公司台船防蝕科技在高雄市興建住宅，出售給台船相關事業員工。案件已取得建築執照，並獲國家建築金質獎肯定。

台船透過新聞稿表示，台船防蝕科技在今年初取得小港區與地主合建的土地，並進行申辦融資、建築設計規劃、申請建築執照等作業，建案取名為「船佳堡」，案件已於今年10月初取得建築執照，並獲國家建築金質獎肯定。

台船說明，「船佳堡」建案採用Alfa Safe耐震系統工法施作，符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）所推動的低碳工法認證，並結合台船多項專業技術，例如台船執行船艦建造專案管理SOP（標準作業程序）、台船防蝕科技塗料技術、台船動力科技公司的儲能及太陽能科技等。

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台船防蝕科技總經理陳秋妏指出，這次推出員工住宅興建案，除了執行員工住宅興建任務外，也藉此展開台船防蝕科技新業務，希望在原有的防蝕工程專業上，再增添新專長，擴增台船防蝕科技營業範疇並逐步進行轉型。

台船董事長鄭文隆表示，希望透過首度合作，將台船對於建築建構安全的概念深植人心，並用蓋好房的堅持，為員工建造安心居住的好宅。（編輯：郭無患）1111020