為升看好4大動能 挑戰每股純益創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）為升電裝董事長尤山泉今天表示，未來幾年拚跳躍式成長，挑戰每股純益創新高。為升指出，看好4大成長動能，下半年胎壓偵測器出貨成長可期。

為升下午受邀出席參加券商舉行法人說明會，展望未來營運，為升指出，對於轉投資綜效有信心，儘管大環境景氣不佳，對未來2年營運樂觀，董事長尤山泉表示，未來幾年有跳躍式成長，要挑戰每股純益創新高為目標。

展望成長動能，為升指出，看好電動車智能化以及安防監控智能化的剛性需求趨勢，為升本身整合多元傳感器，加上轉投資為昇科布局毫米波雷達和成像雷達、立承布局熱像儀和智慧AI影像、至鴻布局網通和系統整合等，切入電動車、商用車、休閒車RV、安防監控、以及公共工程等領域。

為升看好4大動能，包括AI影像、熱像儀取得歐美原廠委託製造（OEM）、原廠設計製造（ODM）訂單；此外搭上毫米波雷達在全球定點數持續增加趨勢，為升指出，今年已與國際電動車廠合作，未來在成像雷達有更多機會，可化作明年和後年業績和突破量的成長基礎。

另外，為升也看好休旅車RV剛性需求，包括防鎖死剎車系統（ABS）、胎壓偵測系統（TPMS）、倒車及盲點偵測（BSD）系統等；為升也看好內輪差除了新車剛性需求，已上路大型營運車陸續立法強制安裝的趨勢。

法人問及胎壓偵測器出貨狀況，為升指出，過去2年受到COVID-19疫情影響TPMS銷售，去年北美市場已回到正常水準，去年下半年歐洲也回溫，今年上半年北美和歐洲市場出貨佳，下半年有雪胎更換旺季需求，預期下半年TPMS出貨可期。

法人指出，去年為升出貨250萬顆TPMS產品，今年上半年整體出貨超過160萬顆，預期今年為升TPMS出貨可超越去年水準。

在主要產品營收比重，根據資料，今年上半年汽車電機開關占比約33%，汽車安全件及系統占比約46%，通訊監控設備及工程占比約12%，車用其他占比約9%。

為升自結今年9月合併營收新台幣3.47億元，年增13.4%，累計今年前9月營收27.86億元，年減8.5%。（編輯：郭無患）1111020