談環球晶併世創失敗 徐秀蘭：地緣政治與產業綁一起

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（中央社記者張建中台北20日電）半導體矽晶圓廠環球晶收購德國同業世創（Siltronic）遭遇挫敗，環球晶董事長徐秀蘭今天表示，主要是因為地緣政治及國家安全疑慮；她認為地緣政治問題會持續一段時間，企業家布局思考現在要加一個政治上的考慮。

徐秀蘭下午出席安永企業家獎論壇時指出，因為要收購世創，近兩年經營會議談最多的是國家安全。環球晶過去幾乎每4年收購1家公司，這次收購世創，是第一次感受到將國家安全拉到很高層次，將地緣政治與產業綁在一起。

徐秀蘭指出，環球晶是歐洲最大矽晶圓供應商，收購世創失敗，並不是因為商業方面的疑慮，而是地緣政治及國家安全疑慮。

她說，經濟學人去年報導台灣是最危險的國家之一，有國家安全問題，外界認為台灣很可能被香港化，且不是會不會發生的問題，而是何時會發生，德國政府不想將企業今天賣給台灣公司，未來卻成為中國公司。

徐秀蘭表示，環球晶營運成長有9成來自收購，目前有17家工廠，分布9個國家，未來將在美國德州建置第18座工廠，全球員工7300人，並有1900件專利。

徐秀蘭說，環球晶英文名稱為Globalwafers，因為半導體是非常全球化，不過半開玩笑現在要改成Glacalwafers，暨環球又要本土化，任何國家客戶都希望供應商就在隔壁。

她表示，地緣政治問題會持續一段時間，半導體廠盡量在不同國家建置生產基地服務當地客戶，兩個大國G2是企業家布局思考重要關鍵，過去只看供需，哪個國家生產比較有競爭力，現在要加一個政治上的考慮。

至於當前市況，徐秀蘭說，目前長約客戶並無違約情況，且並未要求放緩擴產時程，依照客戶需求情況，第4季營收不排除有機會再創新高。（編輯：林淑媛）1111020