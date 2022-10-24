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蘋概雙雄翻黑 台股盤中漲勢收斂暫失萬三

2022/10/24 10:46
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（中央社記者吳家豪台北24日電）金管會實施有條件限空令，152檔個股今天平盤下禁止放空，台股今天開高早盤上漲逾200點，站上萬三大關，但蘋概股指標台積電與鴻海盤中翻黑，面板股熄火，大盤漲點收斂至百點，萬三得而復失。

至10時42分左右，台股加權指數來到12900.18點，上漲80.98點，漲幅0.63%，成交值新台幣1051.03億元。電子股漲0.7%，金融股漲0.42%。

彭博社報導，晶圓代工廠台積電為遵守美國晶片管制措施，已暫停為上海壁仞智能科技製造先進晶片，恐影響台積電明年產能利用率。今天台積電股價開高逼近400元，隨即震盪走低翻黑，最低來到387元、下跌2.5元。

在美國晶片禁令影響下，市場預期晶圓代工廠二哥聯電成熟製程有望受惠於轉單效應，今天聯電股價一度上漲超過4%，最高來到40.8元；聯電轉投資的矽智財廠智原攻漲停134.5元。

蘋概股鴻海盤中翻黑，低點至102.5元、下跌1元。面板雙虎友達、群創盤中跌幅約2%，低點來到17.3元、12.6元。（編輯：楊蘭軒）1111024

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