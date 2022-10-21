台股量縮創2年新低 財經官員：黑天鵝未散緊盯指標

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（中央社記者張璦台北21日電）台股今天下跌作收，成交量僅新台幣1566億元，創2年新低，財經部會官員指出，國際黑天鵝事件不散，近期股市波動大，投資人心中有「風險評估尺」，今天買、賣方謹慎，量縮是觀望的結果，財經部會將緊盯各項指標，合作穩定股市。

台股今天開低走低，早盤雖一度翻紅，但在台積電等權值股跌勢擴大下，指數終場下跌126.9點，收在12819.2點，成交金額創近2年新低、僅1566.44億元；本週加權指數下跌308.92點，週線連2黑。

國安基金7月中旬進場護盤，金管會10月起2階段調降每日盤中借券賣出限額並拉高上市櫃有價證券最低融券保證金成數，透過墊高放空成本打擊空方，但在利空籠罩之下，台股破底危機未解。

財經部會官員指出，台股昨天尾盤跌幅收斂，成交值有超過2300億元，但今天跌幅較深，且量縮至1500多億元，顯示買方、賣方都持謹慎態度，有些信心不足，基本上是觀望的結果。

官員表示，通貨膨脹、升息循環、經濟衰退疑慮和俄烏戰爭等地緣政治問題，皆為現在進行式，比如漲跌是否為提前反映利多或利空消息，很難說得準，近期股市波動相當大，投資人心中會有一把「風險評估尺」。

官員指出，台灣內需、基本面尚屬穩健，但外在的黑天鵝事件陰影仍未散去，各財經部會將緊盯11月初美國聯準會（Fed）利率決議等相關事件與指標，持續跨部會合作、穩定股市。（編輯：潘羿菁）1111021