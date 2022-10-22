美股大漲台股拚反攻 電路板展多家法說會下週登場

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（中央社記者江明晏台北22日電）美股勁揚，道瓊指數大漲748.97點，投顧看好將激勵台股絕地反攻，加上金管會「限空令」打擊空方，台股有望收復失土；下週將有電路板展登場，及聯電、瑞昱、穩懋等科技指標大廠舉行法說會。

台股21日下跌126.9點，收在12819.20點，成交值新台幣1566.44億元，加計盤後共1570.94億元，量能急凍，創109年10月23日以來新低，台股週線也連兩黑，本週跌逾308點。

美國公債殖利率自多年高點拉回，激勵美股21日勁揚，道瓊工業指數終場大漲748.97點，或2.47%，收在31082.56點。標準普爾500指數上漲86.97點，或2.37%，收在3752.75點。以科技股為主的那斯達克指數上漲244.87點，或2.31%，收在10859.71點。費城半導體指數上漲83.470點，或3.70%，收在2336.685點。

投顧分析師指出，美股大漲對台股築底反彈、絕地反攻，有絕對的幫助，加上金管會宣布「限空令」正式出鞘，進一步打擊空方勢力，搭配買盤重新點火，台股有望持續收復失土。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，市場對於經濟放緩、升息等利空已經反映一個段落，意味著股市開始築底，下週有望展開跌深反彈行情。受限升息、經濟放緩、高庫存等影響，台股基本面不會好，但籌碼、技術面可以期待，加上選舉在即，台股已經從今年初跌到現在，市場應可期待年底作帳行情。

展望下週，第23屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2022）將於26日至28日在台北南港展覽館一館展開。今年展會匯聚超過450家全球電路板品牌、1286個展位外，更聚焦「淨零碳排」、「載板與高階電路板」、「高值新材料」、「智動化」、「SMT」等面向，結合展會期間永續低碳、智慧製造等多場論壇等。

台股上市櫃公司動向方面，包含智原、旺宏、聯亞、聯電、立積電、譜瑞-KY、瑞昱、穩懋、力成等科技與半導體指標大廠都將舉行法人說明會，市場將關注其第3季業績成果與下半年展望。（編輯：郭無患）1111022