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152檔股票24日平盤下禁止放空 金管會盯台股價量指標

2022/10/23 16:38（10/23 16:48 更新）
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152檔上市櫃個股21日跌幅達3.5%以上，受金管會有條件限空令影響，24日平盤下將禁止放空。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會21日閃電祭出限空令，當個股跌幅達3.5%以上，次日將禁止平盤下放空，市場高度關注24日開盤限空令能否挽救台股頹勢；金管會表示將緊盯台股價量，重點關注潰散信心是否回穩。

台股21日收盤再跌逾百點，因主要類股幾近齊跌，且台股收盤跌幅重於同時間日韓等亞股跌幅，觸動金管會警戒，金管會評估投資人信心已受到動搖，當日下午閃電宣布實施有條件限空令。

21日共152檔上市櫃個股跌幅達3.5%以上，受金管會有條件限空令影響，明天（24日）平盤下將禁止放空。

金管會官員今天表示，金管會將緊盯台股價量，判斷投資人信心是否回穩，若投資人有信心，其實該漲時就應該漲、跌不會比別人深。

官員指出，先前台股已跌太多、超過其他國家，顯示投資人信心有潰散跡象，「對未來更不好」；因此金管會出手有條件限空，盼讓市場恢復正常。

官員強調，市場本身會有漲跌，金管會穩定股市用意是讓市場回歸正常漲跌、回歸基本面，而非台股基本面明明穩健、卻出現超跌；金管會後續將密切關注限空令實施後，市場潰散信心是否回歸。

今年市場黑天鵝和灰犀牛紛紛來襲，官員表示，金管會緊盯整體經濟情勢及證券市場變化，每日均持續關注不確定性因素，包含美國升息、俄烏戰爭、地緣政治、通膨及供應鏈等，美國晶片禁令影響也在關注範圍。

除了金管會限空令出鞘，美國公債殖利率自多年高點拉回，激勵美股21日勁揚，道瓊工業指數終場大漲748.97點、費城半導體指數上漲83.47點，加上美國聯準會（Fed）強勢放鷹立場有鬆動跡象等消息面，均可能牽動台股後市表現。

官員表示，週五美股大漲，不過消息面每天都在變化，只看一天兩天無法判斷、要長期一點觀察，至於穩定措施的效果也不是看一天兩天，將持續動態關注、適時應變。（編輯：蘇志宗）1111023

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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