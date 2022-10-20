2階段提高放空成本有見效 金管會後續盯2指標

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為穩定股市，金管會10月起2階段調降每日盤中借券賣出限額並拉高上市櫃有價證券最低融券保證金成數。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北20日電）為穩定股市，金管會10月起2階段調降每日盤中借券賣出限額並拉高上市櫃有價證券最低融券保證金成數，金管會今天表示相關措施已有見效，後續將密切注意Fed升息及外資動向，適時採行相應措施。

金管會10月起2階段調降每日盤中借券賣出限額並拉高上市櫃有價證券最低融券保證金成數，透過墊高放空成本打擊空方，目前每日盤中借券賣出限額已降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數拉高至120%。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，金管會自10月1日起透過提高放空成本穩定股市，截至19日外資借券賣出平均比率為2.77%，相較實施穩定措施前5日平均比率3.56%，已下降0.79個百分點。

另一方面，截至19日信用交易整戶擔保維持率達162.08%，相較實施穩定措施前5日落在157.13%至160.31%區間，整戶擔保維持率已經回到比較高的水準。

不過，若單看19日，外資借券賣出比率又衝高至3.16%，引起外界關注。

高晶萍指出，金管會實施打擊空方穩定措施，由平均數據觀察已經有效果出來，雖然19日單日外資借券賣出比率再走高至3%以上，比率稍微比較高一點，但金管會還要再觀察一陣子，再綜合考量是否要採行相關措施。

高晶萍表示，金管會自7月起陸續推出穩定股市相關措施，後續將密切注意美國聯準會（Fed）升息及外資資金匯出入動向，適時採行相關措施。

台股集中市場今天收盤收在12946.1點，下跌30.66點，跌幅0.24%。

若觀察今年截至19日為止，台股跌幅28.77%，優於美國那斯達克跌幅31.14%、香港跌幅29.43%，但遜於深圳跌幅25.78%、韓國跌幅24.86%、上海跌幅16.36%、日本跌幅5.33%。

高晶萍指出，整體而言，台股表現仍介於國際主要股市之間。（編輯：黃國倫）1111020