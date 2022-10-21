首次萬點以上限空 金管會：因投資人信心有動搖

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（中央社記者謝方娪台北21日電）台股跌跌不休，金管會今天宣布加碼「限空令」，即日起個股跌幅達3.5%以上，次日將禁止平盤下放空。金管會官員坦言，觀察到投資人信心有動搖，因此睽違逾2年再祭有條件限空。

台股今天再跌逾百點，金管會今天下午緊急宣布實施限空令，即日起，個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。金管會統計，今天上市櫃共152檔個股跌幅達3.5%以上，下週一（24日）平盤下將禁止放空。

今天有2大指標促使金管會加碼實施穩定股市措施，第一，台股收盤時跌幅0.98%，相比同時間主要亞股表現，台股跌幅重於日本跌幅0.39%及韓國跌幅0.28%；第二，台股盤勢一片綠油油，主要類股中，除金融股外，大部分均呈現下跌。

金管會官員透露，主委黃天牧有提到，對股市持續關注、關心；近期台股走跌，上上下下震盪較大，投資人信心有些動搖，政府應該適時「do something」，考慮到國內投資人信心受到一些影響，金管會評估可適時推出有條件限空。

此次實施的有條件限空令，金管會曾在2020年3月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球股災時實施過，不過，此次是金管會首次萬點以上實施限空令。

官員指出，金管會評估，目前情勢可以先使用2020年3月的穩定股市措施，下週一會關注152檔上市櫃股票限空效果是否有發揮；後續金管會仍會視國內外股市及經濟表現，綜合評估並動態調整相應措施。

台股今天開低走低，早盤雖一度翻紅，但在台積電等權值股跌勢擴大下，指數終場下跌126.9點，收在12819.2點，跌幅0.98%，成交值新台幣1566.44億元，創近2年新低。

針對在台股量能急凍時推出限空令，是否會影響後續量能，官員認為，「今天量能應該不至於到急凍」，主要是今天主要類股下跌居多，投資人信心不太足夠、出現動搖，政府要給投資人信心，做一些事情。（編輯：張均懋）1111021